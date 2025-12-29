Capodanno divieto di accensione botti e fuochi pirotecnici | Non lasciare gli animali domestici da soli

In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, il Comune di San Mauro Pascoli ricorda il divieto di accensione di botti e fuochi pirotecnici, per garantire la sicurezza di tutti. Si invita inoltre a non lasciare gli animali domestici soli durante la notte, per evitare stress e comportamenti rischiosi. Queste misure sono fondamentali per rispettare le norme vigenti e favorire una notte serena e sicura per la comunità.

In vista dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro, il Comune di San Mauro Pascoli richiama l'attenzione sulle norme vigenti a tutela della sicurezza pubblica e della convivenza. Come stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana, su tutto il territorio comunale è vietato l'utilizzo di botti.

