Capodanno ' da brividi' a Foggia irruzione artica in arrivo | piogge e drastico calo delle temperature

Un cambiamento meteorologico si prepara a coinvolgere Foggia e la Puglia, con un'irruzione artica prevista per la giornata di San Silvestro. A partire da martedì 30, si assisterà a un aumento della nuvolosità e a piogge diffuse, mentre le temperature subiranno un drastico calo. Un’onda di gelo che segnerà la fine dell’anno, portando condizioni più fredde e instabili sulla regione.

