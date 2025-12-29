Capodanno ' da brividi' a Foggia irruzione artica in arrivo | piogge e drastico calo delle temperature
Un cambiamento meteorologico si prepara a coinvolgere Foggia e la Puglia, con un'irruzione artica prevista per la giornata di San Silvestro. A partire da martedì 30, si assisterà a un aumento della nuvolosità e a piogge diffuse, mentre le temperature subiranno un drastico calo. Un’onda di gelo che segnerà la fine dell’anno, portando condizioni più fredde e instabili sulla regione.
Una fugace irruzione artica è attesa in arrivo sulla Puglia durante la giornata di San Silvestro. In particolare, già a partire dal pomeriggio di martedì 30, si assisterà ad un aumento della nuvolosità con piogge che interesseranno gran parte della regione specie durante le ore serali. La vigilia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
