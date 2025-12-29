Capodanno con le bombe di Gaza | il business dei botti illegali vale oltre quattrocento milioni di euro

Ogni anno, durante il periodo di Capodanno, si registra un aumento delle attività legate ai botti illegali, con sequestri in diverse regioni italiane. Il mercato nero dei fuochi d’artificio non autorizzati, stimato in circa 400 milioni di euro, coinvolge anche organizzazioni criminali come la camorra. Questa situazione evidenzia la pericolosità e l’illegalità di un settore che mette a rischio la sicurezza e la salute pubblica.

Da Brindisi ad Isernia fino a Napoli diversi i sequestri di botti illegali in vista di Capodanno. Un giro d’affari spaventoso, stimato in circa 400 milioni di euro, con in mezzo le mani della camorra. I sequestri. A Brindisi sono stati sequestrati 230 kg di botti pericolosi ed illegal i. Ad Isernia, nel Molise, mezza tonnellata è stata sequestrata dai finanzieri. 40 chili invece nel vibonese. Un’azione incisiva e profonda quella delle forze dell’ordine, anche se il business è così ramificato che è difficile estirparlo. Leggi anche Capodanno, la lunga notte di feste e arresti finisce col tuffo di Mister Ok. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

