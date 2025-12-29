Capodanno con le bombe di Gaza | il business dei botti illegali vale oltre quattrocento milioni di euro
Ogni anno, durante il periodo di Capodanno, si registra un aumento delle attività legate ai botti illegali, con sequestri in diverse regioni italiane. Il mercato nero dei fuochi d’artificio non autorizzati, stimato in circa 400 milioni di euro, coinvolge anche organizzazioni criminali come la camorra. Questa situazione evidenzia la pericolosità e l’illegalità di un settore che mette a rischio la sicurezza e la salute pubblica.
Da Brindisi ad Isernia fino a Napoli diversi i sequestri di botti illegali in vista di Capodanno. Un giro d’affari spaventoso, stimato in circa 400 milioni di euro, con in mezzo le mani della camorra. I sequestri. A Brindisi sono stati sequestrati 230 kg di botti pericolosi ed illegal i. Ad Isernia, nel Molise, mezza tonnellata è stata sequestrata dai finanzieri. 40 chili invece nel vibonese. Un’azione incisiva e profonda quella delle forze dell’ordine, anche se il business è così ramificato che è difficile estirparlo. Leggi anche Capodanno, la lunga notte di feste e arresti finisce col tuffo di Mister Ok. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Botti illegali di Capodanno, a Napoli arriva la “Bomba Gaza”: costa fino a 200 euro
Leggi anche: Capodanno sicuro, sequestrati oltre 500 chili di botti illegali
Capodanno 2026, nel mercato nero dei botti di fine anno arriva la “bomba Gaza” - Come accade ad Capodanno, il mercato nero dei fuochi pirotecnici illegali ha la sua “bomba”, quest’anno dedicata a Gaza. blitzquotidiano.it
Botti illegali di Capodanno, a Napoli arriva la “Bomba Gaza”: costa fino a 200 euro - Anche quest'anno i venditori illegali di botti di Capodanno scelgono un nome ad hoc per il super- fanpage.it
Botti di Capodanno: bomba “Gaza” la novità 2026 - Un ulteriore raccomandazione che i carabinieri reggiani rivolgono è quella di non lasciare soli gli animali: il fragore di petardi, fuochi d’artificio e botti scatena negli animali una naturale ... nextstopreggio.it
CATANIA, CAPODANNO AD ALTO RISCHIO: ARRESTATI DUE VENDITORI DI BOTTI ILLEGALI CON BOMBE CARTA ARTIGIANALI CATANIA – Un’operazione mirata della Polizia di Stato ha scongiurato gravi pericoli per la sicurezza pubblica a ridosso del - facebook.com facebook
Capodanno: nel mercato nero dei botti compare la "bomba Gaza" x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.