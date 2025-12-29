Capodanno con il Circo Incanto tra musica e magia

Il Circo Incanto di Viterbo invita a trascorrere l'ultimo dell'anno con una serata dedicata a musica, magia e spettacoli. Un evento pensato per offrire un momento di convivialità e intrattenimento, ideale per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in compagnia. Un'opportunità per vivere un’esperienza diversa, in un ambiente accogliente e ricco di suggestioni, adatta a tutte le età.

L'ultimo dell'anno il Circo Incanto organizza a Viterbo una serata imperdibile tra magia, musica e spettacolo. La festa inizia alle ore 21,30 con l'aperitivo di benvenuto e tanta animazione. Alle ore 22 si accendono le luci del palco per dare vita a vertiginose acrobazie, magia senza tempo e.

