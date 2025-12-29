Capodanno con freddo e neve colata di aria artica sull’Italia | quando e dove Le previsioni meteo giorno per giorno

Un’anticipazione delle condizioni meteorologiche per il Capodanno 2025 evidenzia un clima caratterizzato da freddo e neve in alcune zone italiane. L’arrivo di un’ondata di aria artica proveniente dal nord-est europeo porta temperature più basse e precipitazioni nevose in aree collinari e montuose. Di seguito, le previsioni giorno per giorno per comprendere meglio quando e dove si potranno verificare queste condizioni.

Roma, 29 dicembre 2025 – Sarà un Capodanno con il freddo e con la neve in alcune zone collinari. In arrivo una colata di aria artica marittima che dall'estremo nordest europeo si dirige verso il comparto centrale e occidentale, con una irruzione fredda anche in Italia. Secondo le ultime elaborazioni di 3BMeteo sono previste il freddo arriverà in due fasi: una iniziale con un ingresso più diretto entro nel giorno di San Silvestro e una fase secondaria con un flusso più occidentale che si registrerà nei primi giorni di gennaio. Fino a domani sono previste generali condizioni di stabilità grazie al massiccio anticiclone centrato tra l'Islanda e il Regno Unito, ma esteso fino alla Francia e all'Italia, che impedirà alle perturbazioni di raggiungere il nostro Paese.

