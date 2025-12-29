Capodanno come cambia la raccolta rifiuti

In occasione del Capodanno, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta sarà modificato. Il 1° gennaio, giorno festivo infrasettimanale, la raccolta di plastica e metalli sarà effettuata in modalità antimeridiana nella Zona A-CS (centro storico). Il servizio resta garantito per tutte le utenze, domestiche e non, nel rispetto delle modalità stabilite per questa giornata.

Si comunica che, in occasione del 1° gennaio, festivo infrasettimanale, il servizio di ritiro rifiuti porta a porta sarà garantito con le seguenti modalità:Zona A-CS (centro storico)Raccolta antimeridiana plastica e metalli per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, compreso il settore.

Variazioni al servizio di raccolta rifiuti per Capodanno - Il Comune di Reggio Calabria ed Ecologia Oggi Spa informano la cittadinanza che, in occasione delle festività di Capodanno, il servizio di raccolta dei rifiuti subirà alcune variazioni. reggiotv.it

Reggio Calabria, variazioni del servizio di raccolta rifiuti per Capodanno | INFO - Il Comune di Reggio Calabria ed Ecologia Oggi Spa informano la cittadinanza che, in occasione delle festività di Capodanno, il servizio di raccolta dei rifiuti subirà alcune variazioni. strettoweb.com

