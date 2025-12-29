Capodanno col freddo artico | temperature giù in tutta Italia

Un'ondata di freddo artico sta per interessare l'Italia tra il 30 e il 31 dicembre 2025. Le temperature si abbasseranno sensibilmente su tutto il territorio, portando condizioni di clima rigido in vista del nuovo anno. È importante monitorare le previsioni e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le basse temperature durante le festività di Capodanno.

Una lama gelata si appresta a colpire l'Italia negli ultimi giorni del 2025. Tra il 30 e il 31 dicembre un freddo artico si abbatterà portando un abbassamento delle temperature sull'intera Penisola. Capodanno 2026, invece, dovrebbe portare un graduale miglioramento delle condizioni meteo.

Meteo – Il freddo artico raggiunge l’Italia per Capodanno, con temperature in calo, ma poco maltempo: i dettagli - Tendenza verso un Capodanno freddo, ma poco instabile, con piogge relegate solo a settori circoscritti del Paese: i dettagli ... centrometeoitaliano.it

Gelo lampo sull’Italia, Capodanno al freddo poi arriva anche il maltempo - Tra il pomeriggio di martedì 30 e la giornata mercoledì 31 dicembre, l’Italia verrà raggiunta da una colata d’aria fredda di origine artico- msn.com

Buongiorno amici Si va verso Capodanno con un cielo sereno e azzurro, ma con il freddo che farà da padrone in questi giorni - facebook.com facebook

Sole e temperature miti addio, a capodanno arriva il freddo: il meteo x.com

