Capodanno ballando il tango all' Arcistella di Trecasali
Vieni a trascorrere il Capodanno all'Arcistella di Trecasali, dove potrai ballare il tango e altre musiche fino alle prime ore del mattino. L'evento
Capodanno con la serata Last Fibras all'Arcistella di Trecasali. Si balla dalle 18.00 alle 3.00 Selezione musicale a cura di Cristiano ( 18.0022.00 ) e Flavio Zizzu 22.0003.00). Ingresso 50 € Il costo dell'ingresso è comprensivo di un ricco buffet vario oltre a Salume e Parmigiano. + Acqua e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Capodanno al 'Tango Lab'
Leggi anche: Belen Rodriguez illumina Ballando con un tango da sogno
Capodanno ballando il tango all'Arcistella di Trecasali - Capodanno con la serata Last Fibras all'Arcistella di Trecasali. parmatoday.it
CAPODANNO 2026 AL GLASS GLOBE Dopo il brindisi, la notte continua. Ingresso dopo mezzanotte 15€ con consumazione In consolle: Leonardo Sardi & LeoDeejay Per chi raggiunge la festa più tardi e vuole iniziare il 2026 ballando Via Gi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.