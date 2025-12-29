Capodanno ballando il tango all' Arcistella di Trecasali

Vieni a trascorrere il Capodanno all'Arcistella di Trecasali, dove potrai ballare il tango e altre musiche fino alle prime ore del mattino. L'evento

Capodanno con la serata Last Fibras all'Arcistella di Trecasali. Si balla dalle 18.00 alle 3.00 Selezione musicale a cura di Cristiano ( 18.0022.00 ) e Flavio Zizzu 22.0003.00). Ingresso 50 € Il costo dell'ingresso è comprensivo di un ricco buffet vario oltre a Salume e Parmigiano. + Acqua e.

