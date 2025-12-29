Capodanno al gelo | aria artica in arrivo sull’Italia

Un’ondata di aria artica sta per interessare l’Italia nei giorni conclusivi del 2025, portando un consistente calo delle temperature su tutto il territorio. Le previsioni indicano un clima molto freddo tra il 30 e il 31 dicembre, influenzando le condizioni atmosferiche nelle diverse regioni. È importante restare aggiornati e adottare le necessarie precauzioni per affrontare le basse temperature durante il cambio d’anno.

Ultimi giorni dell'anno segnati dal freddo. Una ondata di aria artica è pronta a investire l'Italia negli ultimi giorni del 2025, con un deciso calo delle temperature atteso tra il 30 e il 31 dicembre su tutta la Penisola. Il Capodanno 2026, invece, dovrebbe aprirsi con un progressivo miglioramento delle condizioni meteo, soprattutto al Centro-Sud. Il ciclone artico alle porte. Secondo le previsioni di 3bmeteo, una area di bassa pressione raggiungerà l'Italia entro il 30 dicembre. Un anticiclone posizionato tra Islanda e Regno Unito, esteso fino a Francia e Italia, continuerà inizialmente a proteggere il Paese, garantendo ancora 24 ore di stabilità atmosferica.

