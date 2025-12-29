Capodanno al cinema Astra la mezzanotte si passa a vedere un film

Per il Capodanno, il Cinema Astra di Firenze (piazza Beccaria) propone un’alternativa tranquilla e originale: trascorrere la mezzanotte guardando un film. Mentre fuori esplodono petardi e fuochi d’artificio, all’interno della sala si potrà vivere un momento di relax e immersività, lasciandosi coinvolgere dalle emozioni del cinema. Un’occasione per salutare l’anno nuovo con calma e in compagnia, in un’atmosfera intima e raccolta.

Mentre fuori scoppiano petardi e fuochi d'artificio, al Cinema Astra di Firenze (piazza Beccaria) si può vivere la mezzanotte dell'ultimo dell'anno nel buio di una sala cinematografica, trasferiti in un altro mondo e assorbiti dalle emozioni di un film.

Capodanno all’Astra con buffet, brindisi e anteprima de ‘L’uomo nel bosco’ - Per la sera di San Silvestro, alle 21 buffet dolce con brindisi di benvenuto. lanazione.it

Firenze, capodanno all’Astra con buffet, brindisi e anteprima del film ‘L’uomo nel bosco’ - Per la sera di San Silvestro, alle 21 buffet dolce con brindisi di benvenuto. lanazione.it

Meglio il pellegrinaggio, che il gruppo di Capodanno #BuenCamino con #CheccoZalone è al cinema. Prodotto da Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con MZL. - facebook.com facebook

Trekking, musica, cinema: ecco il Capodanno di Ravello - Escursionismo, concerti, mostre: sold out negli alberghi e nei B&B di una delle perle della Costiera che attrae turisti da tutto il mondo @TgrRai x.com

