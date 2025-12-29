Capodanno ad Ancona Angelo Eliantonio | Con Francesca Michielin arriverà gente da fuori regione VIDEO

Il Capodanno 2025 di Ancona, denominato “Ancona che brinda”, è stato presentato questa mattina nella Sala del Consiglio comunale. Angelo Eliantonio ha annunciato che, grazie alla partecipazione di Francesca Michielin, l’evento attirerà spettatori provenienti da fuori regione, contribuendo a festeggiare l’arrivo del nuovo anno nella città dorica con un’offerta culturale e musicale.

ANCONA- Questa mattina, lunedì 29 dicembre, è stato presentato nella Sala del Consiglio comunale il Capodanno 2025 della città dorica, noto anche con il nome di "Ancona che brinda".L'evento si svolgerà in piazza Cavour, dove sono previste 10mila persone. A controllare e contare gli ingressi un.

Francesca Michielin, Nicola Pigini e Dj Elion: ed è "Ancona che brinda". Attese 10mila persone - Angelo Eliantonio: «Alberghi pieni e attività del centro aperte. anconatoday.it

La festa di Capodanno ad Ancona con Francesca Michielin, attese 10mila persone - Cantautrice, polistrumentista e conduttrice, Francesca Michielin salirà sul palco di Piazza Cavour ad Ancona il 31 dicembre alle 22. msn.com

