Capodanno a Sciacca notte di festa al Palavillage dello Stazzone

Il Capodanno a Sciacca si celebra al Palavillage dello Stazzone, con una serata dedicata alla musica e alla convivialità. Il 31 dicembre, il Palavillage ospiterà un evento che segna l’inizio del nuovo anno, offrendo un’occasione per trascorrere una notte di festa in un’atmosfera tranquilla e accogliente. Un’opportunità per i cittadini e i visitatori di salutare il 2025 e accogliere il 2026 in compagnia.

Una notte lunga e piena di musica quella in programma al Palavillage del Borgo dello Stazzone, dove la sera del 31 dicembre si svolgerà il Capodanno 2026 di Sciacca. L'evento prenderà il via subito dopo la mezzanotte con apertura dei cancelli alle 23.55 e andrà avanti fino alle prime luci del.

