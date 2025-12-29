Capodanno a Sant' Agnello | il 30 dicembre concerto del The Gospel Singers Choir Il primo gennaio brindisi musica e giochi in piazza

Il Comune di Sant’Agnello presenta due eventi per il periodo di fine e inizio anno, inseriti nel programma “ViviAmo il Natale 2025”. Il 30 dicembre si terrà il concerto del “The Gospel Singers Choir”, mentre il primo gennaio si svolgeranno brindisi, musica e giochi in piazza. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e festeggiare insieme il passaggio al nuovo anno.

Due appuntamenti per chiudere e iniziare l'anno insieme, nell'ambito delle iniziative previste dal cartellone di eventi "ViviAmo il Natale 2025" del Comune di Sant'Agnello.Martedì 30 dicembre alle 19:30 presso la Chiesa dei SS. Prisco e Agnello si terrà il concerto del "The Gospel Singers Choir".

