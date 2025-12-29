Capodanno a ritmo di musica in piazza a Tarquinia

Il Capodanno a Tarquinia offre un’atmosfera speciale con l’evento in piazza Cavour, dove la musica all’aperto crea un’atmosfera conviviale e coinvolgente. La tradizionale festa di fine anno si svolge in un contesto suggestivo, offrendo a residenti e visitatori l’opportunità di salutare l’anno nuovo in compagnia, in un ambiente sobrio e accogliente. Un’occasione per vivere un momento di aggregazione nel cuore della città.

Piazza Cavour di Tarquinia si trasforma in una discoteca all'aperto in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2026. Il 31 dicembre, dalle ore 22 musica, energia e festeggiamenti animano il cuore della città con il dj set di Frnz music.

