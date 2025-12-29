Capodanno a Pordenone | vietati petardi razzi e botti

Per il Capodanno a Pordenone, sono vietati petardi, razzi e botti in tutto il territorio comunale. L’amministrazione ha deciso di non organizzare spettacoli pirotecnici e di proibire l’uso di fuochi d’artificio in spazi pubblici e all’aperto, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto dell’ambiente durante la festa in piazza XX Settembre. Questa misura mira a promuovere un evento più sobrio e responsabile.

Stop a petardi e mortaretti nei luoghi pubblici o all'aperto su tutto il territorio comunale. L'annuncio arriva dall'amministrazione che, in vista della festa di Capodanno in programma in piazza XX Settembre, ha rinunciato all'organizzazione di uno spettacolo pirotecnico.Il divieto è stabilito. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Capodanno a Pordenone: vietati petardi, razzi e botti Leggi anche: Botti e petardi vietati a Capodanno: l'ordinanza del Comune di Cisterna Leggi anche: Razzi, petardi e bombe da mortaio pronti per Capodanno: fabbrica abusiva di botti scoperta nel Napoletano Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ordinanza del sindaco, a Udine divieto per botti e petardi; Petardi e fuochi d'artificio vietati a Capodanno: l'ordinanza per tutelare gli animali. Multe salate ai trasgressori; La città in provincia di Como dove a Capodanno sono vietati petardi e fuochi (multe fino a 500 euro); Capodanno a Treviso: botti e petardi vietati per una settimana. CAPODANNO, A PORDENONE VIETATI PETARDI, BOTTI E RAZZI - Pordenone, 29 dic – A Pordenone sarà vietato, anche quest’anno, l'utilizzo di petardi, mortaretti e simili in luogo pubblico o aperto al pubblico. 9colonne.it Botti vietati, sanzioni fino a cinquemila euro - Capodanno senza botti: firmata dal sindaco Roberto Lagalla l'ordinanza che vieta petardi e fuochi d'artificio fino al 2 gennaio, con sanzioni da 500 a 5. lasicilia.it

In Brianza Capodanno senza botti: dove sono vietati e che cosa rischia chi li spara - Ma in alcuni comuni della Brianza sarà vietato festeggiare coi giochi pirotecnici. monzatoday.it

Capodanno a Pordenone, “Tutto in una notte” con Stef Burns - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.