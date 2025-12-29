Capodanno a Palmanova in Piazza Grande

Il Capodanno a Palmanova si svolge mercoledì 31 dicembre in Piazza Grande, con la tradizionale festa per l’arrivo del 2026. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e spacciare l’atmosfera della città, che si prepara a salutare l’anno nuovo con iniziative e momenti di aggregazione. L’evento rappresenta un’opportunità di incontro e di convivialità per residenti e visitatori.

La Città di Palmanova si prepara a celebrare l’arrivo del 2026 con la tradizionale Festa di Capodanno in Piazza Grande, in programma mercoledì 31 dicembre. «Il Capodanno in Piazza – dichiara il Sindaco Giuseppe Tellini – è una grande festa aperta a tutta la comunità e ai visitatori, all’insegna di musica, spettacolo e divertimento. La Città di Palmanova invita tutti a partecipare per dare insieme il benvenuto al nuovo anno nella suggestiva cornice di Piazza Grande ed è pronta ad accogliere migliaia di persone ». La serata prenderà il via alle ore 22:30 con il dj set di Michele Poletto, che farà ballare tutti, grandi e piccini, e accompagnerà il pubblico fino al festoso e coinvolgente conto alla rovescia, al celebrativo brindisi di mezzanotte sotto la Loggia e al scintillante spettacolo pirotecnico. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Capodanno a Palmanova in Piazza Grande Leggi anche: Musica e spettacolo in piazza: il "Grande Capodanno" a Oria Leggi anche: I Pinguini Tattici Nucleari protagonisti del grande concerto di Capodanno in piazza della Vittoria Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Palmanova accoglie il 2026 con il Capodanno Stellare in Piazza Grande; Cosa fare a Capodanno a Udine e dintorni; Palmanova accoglie il 2026 con il Capodanno Stellare in Piazza Grande; PALMANOVA. Capodanno a Sant’Antonio Abate, torna la grande festa in piazza con Fred de Palma - Sant’Antonio Abate si prepara a salutare il nuovo anno con un grande evento pubblico che, anche quest’anno, animerà la festa del 31 dicembre in Piazza della ... napolivillage.com

Ultimi giorni dell’anno a Nordest: cosa fare, dove andare in Veneto e Friuli - Dal 28 al 31 dicembre eventi, mercatini, musica e Capodanno in Veneto e Friuli Venezia Giulia. nordest24.it

Capodanno 2026: da Roma a Napoli, tutti i concerti nelle principali piazze italiane - Tutti i nomi dei protagonisti e lo stop di Milano ai concerti in piazza Duomo. ildigitale.it

CAPODANNO STELLARE A #PALMANOVA Dalle 22.30 DJ set Michele Poletto (Playa Desnuda) A mezzanotte fuochi d’artificio. Mercoledì 31 dicembre dalle 22.30, in Piazza Grande - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.