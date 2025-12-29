Capodanno a Palmanova in Piazza Grande

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Capodanno a Palmanova si svolge mercoledì 31 dicembre in Piazza Grande, con la tradizionale festa per l’arrivo del 2026. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e spacciare l’atmosfera della città, che si prepara a salutare l’anno nuovo con iniziative e momenti di aggregazione. L’evento rappresenta un’opportunità di incontro e di convivialità per residenti e visitatori.

La Città di Palmanova si prepara a celebrare l’arrivo del  2026  con la tradizionale  Festa di Capodanno in Piazza Grande, in programma  mercoledì 31 dicembre. «Il Capodanno in Piazza – dichiara il  Sindaco Giuseppe Tellini  – è una  grande festa aperta a tutta la comunità e ai visitatori, all’insegna di musica, spettacolo e divertimento. La Città di Palmanova invita tutti a partecipare per  dare insieme il   benvenuto al nuovo anno nella suggestiva cornice di Piazza Grande ed è pronta ad accogliere migliaia di persone ». La serata prenderà il via alle  ore 22:30  con il  dj set di Michele Poletto, che farà ballare tutti, grandi e piccini, e accompagnerà il pubblico fino al  festoso e coinvolgente   conto alla rovescia, al  celebrativo   brindisi di mezzanotte sotto la Loggia  e al  scintillante spettacolo pirotecnico. 🔗 Leggi su Udine20.it

capodanno a palmanova in piazza grande

© Udine20.it - Capodanno a Palmanova in Piazza Grande

