capodanno a palmanova in piazza grande

Il Capodanno a Palmanova offre un’occasione per salutare il nuovo anno in Piazza Grande, nel cuore della città. Il 31 dicembre, la tradizionale festa accoglie residenti e visitatori per un momento di condivisione e convivialità. Un evento che unisce la comunità in un’atmosfera semplice e rispettosa delle tradizioni, in attesa dell’arrivo del 2026.

La Città di Palmanova si prepara a celebrare l’arrivo del 2026 con la tradizionale Festa di Capodanno in Piazza Grande, in programma mercoledì 31 dicembre. «Il Capodanno in Piazza – dichiara il Sindaco Giuseppe Tellini – è una grande festa aperta a tutta la comunità e ai visitatori, all’insegna di musica, spettacolo e divertimento. La Città di Palmanova invita tutti a partecipare per dare insieme il benvenuto al nuovo anno nella suggestiva cornice di Piazza Grande ed è pronta ad accogliere migliaia di persone ». La serata prenderà il via alle ore 22:30 con il dj set di Michele Poletto, che farà ballare tutti, grandi e piccini, e accompagnerà il pubblico fino al festoso e coinvolgente conto alla rovescia, al celebrativo brindisi di mezzanotte sotto la Loggia e al scintillante spettacolo pirotecnico. 🔗 Leggi su Udine20.it

