Capodanno a Napoli tutto esaurito nelle aree del centro storico

Secondo un’indagine dell’Abbac, il centro storico di Napoli si prepara ad accogliere un Capodanno molto richiesto, con tutte le aree principali ormai al completo. Questa tendenza riflette l’interesse crescente verso le tradizioni e gli eventi della città in occasione della fine dell’anno. La piena ocupazione delle zone centrali conferma l’importanza di Napoli come meta di riferimento per le celebrazioni di fine anno.

Secondo quanto emerge da un sondaggio elaborato dall'Abbac, per la città di Napoli sarà un Capodanno da tutto esaurito nelle aree del centro storico. Napoli si avvia verso un Capodanno ad alta occupazione turistica, con punte di tutto esaurito previste in alcune aree del centro storico, soprattutto grazie alle prenotazioni last minute di queste ore.

Turismo record a Napoli: Natale e Capodanno da tutto esaurito - Napoli registra numeri straordinari nel periodo natalizio e di fine anno, con oltre un milione di arrivi stimati a Natale, 760mila a Capodanno e soggiorni ... msn.com

Tutti pazzi di Napoli: verso il boom di turisti a Capodanno - Napoli continua ad attestarsi tra le mete preferite dai turisti di tutto il mondo anche per celebrare il Capodanno 2025. msn.com

