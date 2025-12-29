Capodanno a Napoli stretta sulla vendida di bevande alcoliche e fuochi artificiali

Per il Capodanno a Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha introdotto restrizioni sulla vendita di bevande alcoliche e l’uso di fuochi artificiali. Le misure, in vigore dalle ore 18, interessano piazza del Plebiscito, piazza Municipio e lungomare Caracciolo, con l’obiettivo di garantire ordine e sicurezza pubblica durante i festeggiamenti. Queste disposizioni sono parte di un piano volto a tutelare cittadini e visitatori in un momento di grande afflusso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei tradizionali festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto alcune restrizioni che saranno in vigore nelle aree di piazza del Plebiscito, piazza Municipio e lungomare Caracciolo dalle ore 18.00 di mercoledì 31 dicembre fino a cessate esigenze di giovedì primo gennaio 2026. L’ordinanza sindacale prevede il divieto di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, lattina o qualsiasi altro materiale rigido (sarà consentita la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta); il divieto di vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum; il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Capodanno a Napoli, stretta sulla vendida di bevande alcoliche e fuochi artificiali Leggi anche: Perché di alcune bevande alcoliche potrebbero aumentare dal 2026 Leggi anche: Bevande alcoliche a minori, locale del centro storico sospeso per 5 giorni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Restrizioni e nuove iniziative per il Capodanno a Napoli - Con l’arrivo del 31 dicembre, Napoli si prepara a festeggiare il Capodanno con alcune importanti restrizioni per garantire la sicurezza pubblica. notizie.it

Capodanno 2025 a Napoli. Divieti su bottiglie, spray e fuochi nelle aree centrali - Ordinanza del Comune di Napoli per Capodanno 2025: stop a bottiglie, spray urticanti e fuochi in centro per garantire sicurezza. napolike.it

Capodanno in piazza a Napoli, scattano i divieti per il 31 dicembre - Mancano pochi giorni al Capodanno e a Napoli scattano i divieti per i festeggiamenti ... msn.com

Buen Camino Inter, capodanno in vetta, ma Milan e Napoli mordono Emozione De Rossi: standing ovation La prima pagina di lunedì 29 dicembre #CorrieredelloSport x.com

Napoli. Per Capodanno varato il piano accoglienza e sicurezza “Usate i mezzi pubblici” - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.