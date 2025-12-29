Capodanno a Napoli scattano i divieti nelle aree centrali | stop a botti vetro e spray dalle 18 del 31 dicembre

Il Comune di Napoli ha disposto divieti nelle aree centrali della città per il Capodanno, inclusi piazza del Plebiscito, piazza Municipio e lungomare Caracciolo. Le restrizioni, in vigore dal 31 dicembre alle 18 fino al 1° gennaio 2026, prevedono il divieto di botti, vetro e spray per garantire sicurezza e ordine pubblico durante i festeggiamenti.

Ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi per garantire sicurezza e ordine pubblico durante i festeggiamenti del Capodanno a Napoli: restrizioni in vigore tra piazza del Plebiscito, piazza Municipio e lungomare Caracciolo fino al 1° gennaio 2026. Con l'avvicinarsi della notte di San Silvestro, Napoli si prepara ai festeggiamenti di Capodanno con una serie di misure straordinarie.

Capodanno in piazza, a Napoli scattano i divieti - Stop a botti e a bottiglie di vetro dalle 18 di mercoledì 31 dicembre fino a cessate esigenze di giovedì 1 gennaio 2026 ... ilroma.net

Capodanno a piazza Plebiscito e sul Lungomare, scattano i divieti - Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei tradizionali festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, il ... internapoli.it

