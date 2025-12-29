Capodanno a Napoli gli orari dei trasporti | Linea 1 e due funicolari no stop

Per il Capodanno a Napoli, sono previste modifiche agli orari dei trasporti pubblici. La linea 1 della metropolitana e le due funicolari manterranno un servizio continuativo durante la notte, garantendo collegamenti senza interruzioni. Informarsi sugli orari aggiornati è importante per pianificare al meglio gli spostamenti e partecipare ai festeggiamenti in sicurezza.

La città di Napoli si prepara ai festeggiamenti di Capodanno e, di conseguenza, verrà messo in campo un piano trasporti con alcune variazioni orarie. La principale è quella che riguarda la Linea 1 della Metropolitana di Napoli, che resterà aperta e non si fermerà nella notte tra il 31 dicembre e.

