Capodanno a Mosca la città addobbata con mandarini giganti e un treno di peluche
A Mosca, per il Capodanno 2026, la città si presenta con decorazioni originali e raffinate, tra mandarini giganti e un treno di peluche. Le strade e i monumenti principali sono adornati con luci e addobbi che creano un’atmosfera festosa e elegante, riflettendo l’attenzione ai dettagli tipica delle celebrazioni in questa capitale. Un’occasione per vivere l’inizio del nuovo anno in un contesto unico e suggestivo.
Quest’anno la capitale russa si è addobbata con decorazioni lussuose e intricate per festeggiare il primo giorno del 2026. L’iconica passeggiata dell’Arbat, a Mosca, è stata riempita di mandarini giganti, un frutto tradizionale del Capodanno risalente all’epoca sovietica. Le persone, salendo su un’apposita piattaforma, possono addirittura scoprire “quanti mandarini pesano”. Enormi sfere di cristallo natalizie sono spuntate sul leggendario Anello dei Giardini. Mercatini di Natale hanno aperto in tutta la capitale, il più grande dei quali si trova all’esterno del Cremlino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
