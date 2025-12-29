Capodanno a Mosca la città addobbata con mandarini giganti e un treno di peluche

A Mosca, per il Capodanno 2026, la città si presenta con decorazioni originali e raffinate, tra mandarini giganti e un treno di peluche. Le strade e i monumenti principali sono adornati con luci e addobbi che creano un’atmosfera festosa e elegante, riflettendo l’attenzione ai dettagli tipica delle celebrazioni in questa capitale. Un’occasione per vivere l’inizio del nuovo anno in un contesto unico e suggestivo.

