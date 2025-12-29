Capodanno a Monreale con Radio 105 | arriva Pippo Palmieri per il City of Dance

Il 30 dicembre a Monreale, Radio 105 organizza il Capodanno con Pippo Palmieri e il suo DJ set dedicato alla musica dance. L'evento si terrà a partire dalle ore 22, offrendo un'occasione per salutare l’anno con musica e atmosfera festosa. Un appuntamento che unisce la tradizione della festa di fine anno a un intrattenimento musicale di qualità, in un contesto suggestivo.

MONREALE – Il ritmo travolgente della musica dance per la festa di fine anno a Monreale. Martedì 30 dicembre, a partire dalle ore 22.00, Piazza Guglielmo II si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto per il "City of Dance Festival". L'ospite d'eccezione della serata sarà Pippo Palmieri, colonna portante di Radio .

