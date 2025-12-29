Capodanno a Licata in piazza si balla con Eugenio Colombo

A Licata, il Capodanno si anima con musica e allegria in piazza, con Eugenio Colombo protagonista della serata. Un’occasione per condividere un momento di festa collettiva e dare il benvenuto al 2025. La serata promette un’atmosfera di convivialità e spensieratezza, offrendo a residenti e visitatori un’opportunità di aggregazione in un contesto semplice e piacevole.

Sarà una notte di musica, divertimento e grande partecipazione collettiva quella che Licata si prepara a vivere per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno. In piazza Progresso, a partire dalle 22 del 31 dicembre, andrà in scena l’evento di Capodanno 2026 con un grande show musicale pensato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Capodanno a Licata, in piazza si balla con Eugenio Colombo Leggi anche: Capodanno, a San Silvestro si balla in piazza con la nostalgia della musica anni '90 Leggi anche: “La Piazza che Balla”: Montevarchi festeggia il Capodanno con la musica del Nirvana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capodanno, la Sardegna balla in piazza con i big della musica - «La Sardegna si candida ad essere la regione più importante in Italia per numero di eventi del Capodanno», dice l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu che ha finanziato gli eventi di fine ... unionesarda.it

Cosa fare a Firenze e in Toscana a Capodanno: concerti in piazza, musica e teatro - Concerti e balli nelle piazze, spettacoli teatrali, show da togliere il fiato: il conto alla rovescia per la festa di Capodanno è partito e in Toscana le occasioni per brindare in compagnia non manche ... corrierefiorentino.corriere.it

Capodanno in piazza a Grottaferrata: la città saluterà il nuovo anno tra musica, balli e brindisi per tutti - Grottaferrata si prepara a salutare l’arrivo del nuovo anno con una grande festa in piazza, pensata per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori in un ... castellinotizie.it

VEGLIONE DI CAPODANNO 2026 LE DUNE RESTAURANT Saluta il nuovo anno in una location esclusiva sul mare Cenone di Capodanno Musica & DJ Set con ONOFRIO LICATA Balli, divertimento e atmosfera unica Brindisi di mezz - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.