Capodanno a Latina | vietate bevande alcoliche da asporto botti e fuochi d' artificio

Per il Capodanno a Latina, il Comune ha adottato due ordinanze per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative. È vietato l’uso di bevande alcoliche da asporto, così come l’accensione di fuochi d’artificio, petardi, botti e razzi durante la notte di San Silvestro. Queste misure mirano a prevenire incidenti e a mantenere un clima di tranquillità nella città durante le festività.

Due ordinanze del Comune di Latina sul Capodanno. La prima riguarda il divieto di utilizzo e di accensione di fuochi d'artificio, petardi, botti e razzi nella notte di San Silvestro. L'altra è inerente invece al divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche.Il divieto di asporto di bevande. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Capodanno a Latina: vietate bevande alcoliche da asporto, botti e fuochi d'artificio Leggi anche: Capodanno a Napoli, stretta sulla vendida di bevande alcoliche e fuochi artificiali Leggi anche: Capodanno, botti e fuochi d’artificio: le regole per festeggiare in sicurezza Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Capodanno in sicurezza anche ad Aprilia: botti e fuochi vietati. Botti vietati e stop all’alcol da asporto: le due ordinanze del Comune di Latina per Capodanno - Fuochi d’artificio proibiti su tutto il territorio comunale e limitazioni alla vendita di bevande nel centro storico per garantire sicurezza e ordine pubblico ... latinaoggi.eu

Concerto di Capodanno 2026 1° gennaio · ore 19:00 · Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” – Latina La città saluta il nuovo anno con un appuntamento iconico della sua tradizione musicale: la 34ª edizione del Concerto di Capodanno, promosso e soste - facebook.com facebook

