Capodanno a Gratteri il nuovo anno all’insegna della tradizione popolare

Il Capodanno a Gratteri rappresenta un'occasione per vivere le tradizioni locali in un contesto autentico e suggestivo. La notte di San Silvestro si svolge seguendo antiche usanze, creando un legame tra passato e presente. Questo evento, radicato nel patrimonio culturale del paese, offre un modo semplice e genuino per accogliere il nuovo anno, rispettando le tradizioni popolari che ancora oggi caratterizzano la comunità.

