Capodanno a Gratteri il nuovo anno all’insegna della tradizione popolare
Il Capodanno a Gratteri rappresenta un'occasione per vivere le tradizioni locali in un contesto autentico e suggestivo. La notte di San Silvestro si svolge seguendo antiche usanze, creando un legame tra passato e presente. Questo evento, radicato nel patrimonio culturale del paese, offre un modo semplice e genuino per accogliere il nuovo anno, rispettando le tradizioni popolari che ancora oggi caratterizzano la comunità.
La notte di San Silvestro a Gratteri si conferma un appuntamento unico nel panorama madonita, dove la celebrazione del nuovo anno si intreccia con le radici più profonde della tradizione popolare. Il cuore pulsante della manifestazione, come da tradizione, sarà la rievocazione folkloristica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Capodanno a Messina, cinque sapori rituali della tradizione popolare e la ricetta dei pidoni fatti in casa
Leggi anche: In questura è arrivato il presepe, quest'anno all'insegna degli "opposti" di tradizione parteneopea
Capodanno in piazza Maggiore, le regole e l’ordinanza del Comune - Bologna, 29 dicembre 2025 – Manca poco al 2026 e la città si prepara alla festa di Capodanno in Piazza Maggiore. ilrestodelcarlino.it
Capodanno 2026 a Villa Crespi: il menù stellato di Antonino Cannavacciuolo e quanto costa - Per accogliere il nuovo anno, Antonino Cannavacciuolo propone un cenone di Capodanno 2026 esclusivo nella sua iconica Villa Crespi, affacciata sul suggestivo lago d’Orta, nel cuore del borgo di Orta ... ohga.it
Fuochi d’artificio di Capodanno 2026 al Castel dell’Ovo. A che ora iniziano - Fuochi di Capodanno a Napoli: spettacolo pirotecnico alle 2:15 al Castel dell’Ovo, visibile dal Lungomare per salutare il 2026. napolike.it
UFFICIALI DELLA MARINA ORGOGLIOSI DI NICOLA GRATTERI : UN CUORE PIÙ FORTE DEL FERRO DELLE NAVI DA GUERRA ! #NicolaGratteri #esercitoitaliano #marinamilitare #forzedellordine - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.