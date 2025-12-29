Capodanno a Corinaldo | musica teatro e festa per salutare il nuovo anno

Dal 30 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026, Corinaldo offre un calendario di eventi natalizi che includono musica, teatro e momenti di festa. Questa serie di appuntamenti mira a coinvolgere cittadini e visitatori, accompagnandoli verso il nuovo anno con iniziative culturali e conviviali. Un’occasione per vivere la tradizione e condividere momenti di convivialità nel rispetto dell’atmosfera delle festività.

CORINALDO – Proseguono le iniziative natalizie a Corinaldo con un nuovo ciclo di appuntamenti che, dal 30 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026, accompagneranno cittadini e visitatori verso la conclusione delle festività e l’inizio del nuovo anno. Un calendario che intreccia spettacolo, musica e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Capodanno a Corinaldo: musica, teatro e festa per salutare il nuovo anno Leggi anche: Capodanno anni ’90. Per salutare il 2025 festa in piazza S.Maria. Sarà musica fino alle 3 Leggi anche: Capodanno 2026 in piazza, le feste in Toscana. Ecco dove salutare l’anno nuovo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Natale a Corinaldo: una settimana di eventi tra tradizione, musica e comunità; Al Teatro Goldoni di Corinaldo “Cenerentola” della Compagnia della Rancia. A Corinaldo musica e teatro tra San Silvestro e capodanno - Proseguono le iniziative natalizie a Corinaldo (Ancona) con un nuovo ciclo di appuntamenti che, dal 30 ... msn.com

Corinaldo: musica, teatro e festa per salutare il nuovo anno - Proseguono le iniziative natalizie a Corinaldo con un nuovo ciclo di appuntamenti che, dal 30 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026, accompagneranno cittadini e visitatori verso la conclusione delle festivi ... youtvrs.it

L'agenda dei Capodanni di Puglia: musica e spettacoli dal 30 dicembre al 3 gennaio - TRANI: Piazza Quercia, affacciata sul mare, sarà il teatro della notte di San Silvestro a partire dalle ore 22, con il concerto di Edoardo Bennato e il suo rock ‘n roll. rainews.it

Corinaldo: Capodanno con musica, teatro e festa per salutare il nuovo anno - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.