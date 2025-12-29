Capodanno a Catania | stop a botti e fuochi d’artificio

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha firmato un’ordinanza che vieta l’uso di botti e fuochi d’artificio durante il Capodanno. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e a tutelare cittadini e animali, riducendo i rischi associati a questi spettacoli pirotecnici. La decisione si applica all’intero territorio comunale e si inserisce nell’ambito delle iniziative per un festeggiamento più sicuro e consapevole.

L'ordinanza del sindaco per la tutela della sicurezza. Per rafforzare la sicurezza pubblica e ridurre i rischi per cittadini e animali, il sindaco Enrico Trantino ha firmato un'ordinanza che introduce il divieto di utilizzo di botti e fuochi d'artificio in occasione delle festività di Capodanno sull'intero territorio comunale di Catania. Periodo di validità del divieto. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 08.00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 24.00 del 1° gennaio 2026. In questo arco di tempo non sarà consentito l'uso di materiale pirotecnico al di fuori dei casi espressamente autorizzati.

