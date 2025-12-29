Capodanno a Casteltermini grande festa in piazza con Marvin Andrea Prezioso e Georgia Mos
Casteltermini si appresta a concludere il 2024 con l’annuale festa di Capodanno in piazza Duomo. La terza edizione del “Capodanno Città di Casteltermini” vedrà la partecipazione di Marvin, Andrea Prezioso e Georgia Mos, offrendo un momento di ritrovo e convivialità per tutta la comunità. L’evento rappresenta un’occasione per salutare l’anno appena trascorso e dare il benvenuto al nuovo in un ambiente di aggregazione e festa.
Casteltermini si prepara a salutare il 2025 con una grande festa collettiva. La città ospiterà infatti la terza edizione del “Capodanno Città di Casteltermini” in programma la notte del 31 dicembre in piazza Duomo. L’evento, gratuito, prenderà il via poco dopo la mezzanotte.Sul palco saliranno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
