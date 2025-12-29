Capodanno a Casteltermini grande festa in piazza con Marvin Andrea Prezioso e Georgia Mos

Casteltermini si appresta a concludere il 2024 con l’annuale festa di Capodanno in piazza Duomo. La terza edizione del “Capodanno Città di Casteltermini” vedrà la partecipazione di Marvin, Andrea Prezioso e Georgia Mos, offrendo un momento di ritrovo e convivialità per tutta la comunità. L’evento rappresenta un’occasione per salutare l’anno appena trascorso e dare il benvenuto al nuovo in un ambiente di aggregazione e festa.

