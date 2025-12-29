Capodanno a Campus Industry

Il Capodanno a Campus Industry offre un'opportunità di festeggiare l'arrivo del 2026 in un ambiente accogliente e sicuro. L'evento si svolge mercoledì 31 dicembre, con apertura porte alle 00:30. Acquistando il biglietto online, è possibile risparmiare e evitare le code. Preparati a vivere una serata all'insegna della convivialità, condividendo momenti speciali per iniziare il nuovo anno con serenità.

RATA CAPODANNO 2026 Pronti per accogliere assieme il nuovo anno? Mercoledì 31 dicembre Apertura porte: 00:30 Acquista il biglietto online per risparmiare e saltare la coda!https:www.ciaotickets.com.big.rata-capodanno-2026. Main RoomPaolo Baldes • Dj Rosso • Marco PipitoneSmoke GardenDj.

