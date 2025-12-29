Capodanno 2026 Verona accende la festa in piazza Bra con X Factor | gli artisti sul palco e le misure di sicurezza

Il Capodanno 2026 a Verona si svolgerà in piazza Bra, con un evento musicale organizzato da X Factor. Sul palco si alterneranno diversi artisti, offrendo una serata di intrattenimento e convivialità. L’amministrazione ha predisposto misure di sicurezza per garantire un ambiente sicuro e ordinato. L’appuntamento rappresenta un’occasione per accogliere il nuovo anno nel rispetto delle normative e in compagnia della città.

Verona è pronta a salutare l’arrivo del 2026 con una lunga notte di musica, emozioni e spettacolo nel suo salotto più iconico. Il 31 dicembre piazza Bra si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per “Big & Bang”, l’evento di Capodanno promosso dal Comune di Verona insieme alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Capodanno 2026, Verona accende la festa in piazza Bra con X Factor: gli artisti sul palco e le misure di sicurezza Leggi anche: Verona si accende per il Natale: mercatini per la prima volta in piazza Bra e concerto di Capodanno confermato Leggi anche: A Verona grande festa di Capodanno in piazza con i finalisti di X Factor Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Capodanno 2026 a Verona; Finalisti di X Factor e dj set di Rtl per accendere il Capodanno in piazza Brà; Il Capodanno in Bra firmato Rtl con le stelle di X Factor: programma e protagonisti; Capodanno 2026 a Firenze: il Circo Nero Italia accende la notte dell’Otel. Riti scaramantici per un Capodanno magico a Verona - Anche a Verona il conto alla rovescia per il Capodanno è iniziato, e con lui la domanda: cosa fare e indossare per un 2026 fortunato ... veronaoggi.it

Capodanno 2026, cosa fare a Verona: gli eventi in programma - Che si tratti di un grande evento in piazza Bra, di un raffinato cenone in una villa della Valpolicella, ... tg24.sky.it

Dove festeggiare Capodanno 2026 a Nordest, le feste e gli eventi in Friuli e Veneto - Capodanno 2026 nelle piazze del Nordest: eventi musicali, fuochi d’artificio e feste tra Veneto e Friuli- nordest24.it

Capodanno a Verona ha un sapore preciso E non poteva che essere quello di un grande classico della nostra tradizione. Abbiamo scelto di condividere questa ricetta perché Verona è casa nostra: è qui che siamo nati, cresciuti e da cui ogni giorno prendon - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.