Capodanno 2026 stop ai botti in città e niente vetro in centro Campagna di sensibilizzazione contro l’uso di petardi

Per il Capodanno 2026, si rafforzano le iniziative per una festa più sicura e rispettosa dell’ambiente. È vietato l’uso di petardi in tutta la città e l’introduzione di contenitori in vetro nel centro storico. Queste misure mirano a ridurre rischi e inquinamento, promuovendo un clima di maggiore consapevolezza e rispetto per la comunità e il patrimonio urbano.

Un Capodanno senza contenitori in vetro in centro storico e con il divieto di esplodere petardi esteso a tutta la città. Intanto il Comune ha avviato una campagna di comunicazione per sensibilizzare proprio contro l'uso dei botti. Per festeggiare l’arrivo del 2026 in tutta sicurezza la sindaca. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Capodanno 2026, stop ai botti in città e niente vetro in centro. Campagna di sensibilizzazione contro l’uso di petardi Leggi anche: Capodanno, vietato l'uso di botti, petardi e fuochi d'artificio a Desio: multe fino a 500 euro Leggi anche: E’ partita la Campagna “Basta Botti 2026” da parte del Partito Animalista Italiano per invitare Prefetture e Comuni a vietare botti e petardi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Capodanno sotto divieto: stop a botti e alcol, scattano i controlli; Botti di Capodanno: Unità d'Emergenza LAV in campo per cercare e salvare animali; Capodanno a Bari 2026, firmata l’ordinanza sicurezza: stop a vetro, lattine e spray urticanti; Torna il piano sicurezza. Stop a botti e vetro per le feste. Capodanno 2026 a Milano: stop a botti, fuochi artificiali, spray urticanti e alcol in vetro. Le zone interessate - In vigore dalle ore 18 di mercoledì 31 dicembre e fino alle ore 6 di giovedì primo gennaio 2026. mentelocale.it

Botti vietati e stop all’alcol da asporto: le due ordinanze del Comune di Latina per Capodanno - Fuochi d’artificio proibiti su tutto il territorio comunale e limitazioni alla vendita di bevande nel centro storico per garantire sicurezza e ordine pubblico ... latinaoggi.eu

Capodanno a Modena, stop a botti e lanterne volanti - Petardi, fuochi d’artificio, spray urticanti e lanterne volanti: a Modena, durante le festività di fine anno, stop a pratiche che possono mettere a rischio la sicurezza delle persone e degli animali. sassuolo2000.it

Verucchio, Capodanno blindato: stop ai botti e niente vetro in piazza, l'ordinanza del sindaco Gobbi - facebook.com facebook

Capodanno, a Firenze tornano ztl e tramvia no stop. Alcune linee di bus viaggeranno fino alle 2,30, aperti i parcheggi scambiatori #ANSAmotori #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.