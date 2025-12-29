Capodanno 2026 pediatri | In aumento disturbi respiratori causati dai botti

In vista di Capodanno 2026, i pediatri della Simeup segnalano un aumento dei disturbi respiratori nei bambini, collegati all’uso dei fuochi d’artificio. L’allarme riguarda anche il rischio di intossicazioni da fumo e sostanze presenti nei fuochi. La Società italiana di emergenza e urgenza pediatrica propone alcune precauzioni per tutelare la salute dei più piccoli durante le festività, invitando a un’attenta prevenzione.

Attenzione all’ intossicazione dal fumo dei fuochi d’artificio per i bambini a Capodanno. È l’allarme lanciato dai pediatri della Simeup (Società italiana di emergenza e urgenza pediatrica) che fornisce un elenco di regole per prevenire e affrontare eventuali emergenze. “Tradizionalmente, il tema dei fuochi d’artificio è stato associato soprattutto ai danni traumatici, che nei bambini risultano spesso gravi per la combinazione di fattori anatomici, comportamentali e di ridotta percezione del pericolo. Tuttavia negli ultimi anni si sta osservando un fenomeno meno evidente ma altrettanto rilevante dal punto di vista sanitario: l’aumento dei disturbi respiratori correlati all’inalazione dei fumi prodotti dai materiali pirotecnici”, spiega il presidente nazionale della Simeup Vincenzo Tipo, direttore del Pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

I dati raccolti nei Pronto soccorsi pediatrici mostrano come, nei giorni successivi al 31 dicembre, si registri un incremento stimato del 40-45% degli accessi per problematiche respiratorie. x.com