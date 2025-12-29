Capodanno 2026 | irruzione artica in Puglia Gelo e venti forti per San Silvestro
Per il Capodanno 2026, la Puglia si prepara a vivere un cambiamento climatico significativo, con un’irruzione d’aria artica che apporterà temperature più basse e venti intensi. Dopo un periodo di relativa stabilità, le condizioni meteorologiche si intensificano in concomitanza con i festeggiamenti di fine anno, segnando un inizio d’anno caratterizzato da gelo e venti forti nella regione.
LECCE – L’anno si chiuderà con un deciso cambio di scenario meteorologico sulla Puglia. Dopo un periodo relativamente mite, una fugace ma intensa irruzione d’aria artica è pronta a investire la regione proprio in concomitanza con i festeggiamenti di fine anno. Secondo l’esperto Gaetano Genovese. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Capodanno 2026, il meteo di San Silvestro e 1° gennaio: gelo e schiarite
Leggi anche: Meteo, sciabolata artica sull'Italia tra San Silvestro e Capodanno. Temperature gelide, nevicate e incubo nebbia: come si apre il 2026
Meteo Liguria, le previsioni per fine 2025 e inizio 2026; Le previsioni meteo della settimana di Capodanno 2026: si parte col sole ma poi arrivano freddo e neve; Capodanno 2026 al gelo? L’ondata artica investe l’Italia: le previsioni meteo della settimana; Meteo - Novità fredde per l'ultimo dell'anno e Capodanno 2026. Aria artica punta l'Italia. Ecco come andrà secondo i modelli..
Le previsioni meteo della settimana di Capodanno 2026: si parte col sole ma poi arrivano freddo e neve - Si parte con clima mite nei primi giorni su tutta l'Italia ma già da metà settimana e prima del capodanno 2026, l'irruzione di aria gelida di origine ... fanpage.it
Meteo Capodanno 2026, crollano le temperature: a Livorno l'1 gennaio termometro a -1 grado - Tuttavia, specialmente nel primo giorno dell'anno, le temperature scenderanno sensibilmente fino ad arrivare ... livornotoday.it
Meteo capodanno 2026: arriva il gelo artico, allerta ghiaccio - Una massiccia irruzione di aria polare trasformerà il clima del nostro Paese proprio durante i festeggiamenti per il nuovo anno con temperature ampiamente ... novella2000.it
Per Capodanno breve irruzione di aria artica » #meteo su x.com
Il 31 dicembre Puglia e Basilicata vivranno un Capodanno decisamente invernale. Un’irruzione di aria fredda di origine artica interesserà il Sud Italia proprio nelle ultime ore dell’anno, determinando un marcato calo delle temperature e riportando condizioni cl - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.