Per il Capodanno 2026, la Puglia si prepara a vivere un cambiamento climatico significativo, con un’irruzione d’aria artica che apporterà temperature più basse e venti intensi. Dopo un periodo di relativa stabilità, le condizioni meteorologiche si intensificano in concomitanza con i festeggiamenti di fine anno, segnando un inizio d’anno caratterizzato da gelo e venti forti nella regione.

LECCE – L’anno si chiuderà con un deciso cambio di scenario meteorologico sulla Puglia. Dopo un periodo relativamente mite, una fugace ma intensa irruzione d’aria artica è pronta a investire la regione proprio in concomitanza con i festeggiamenti di fine anno. Secondo l’esperto Gaetano Genovese. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Capodanno 2026: irruzione artica in Puglia. Gelo e venti forti per San Silvestro

Leggi anche: Capodanno 2026, il meteo di San Silvestro e 1° gennaio: gelo e schiarite

Leggi anche: Meteo, sciabolata artica sull'Italia tra San Silvestro e Capodanno. Temperature gelide, nevicate e incubo nebbia: come si apre il 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Meteo Liguria, le previsioni per fine 2025 e inizio 2026; Le previsioni meteo della settimana di Capodanno 2026: si parte col sole ma poi arrivano freddo e neve; Capodanno 2026 al gelo? L’ondata artica investe l’Italia: le previsioni meteo della settimana; Meteo - Novità fredde per l'ultimo dell'anno e Capodanno 2026. Aria artica punta l'Italia. Ecco come andrà secondo i modelli..

Le previsioni meteo della settimana di Capodanno 2026: si parte col sole ma poi arrivano freddo e neve - Si parte con clima mite nei primi giorni su tutta l'Italia ma già da metà settimana e prima del capodanno 2026, l'irruzione di aria gelida di origine ... fanpage.it