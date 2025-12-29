Capodanno 2026 il meteo di San Silvestro e 1° gennaio | gelo e schiarite

Il meteo per il Capodanno 2026 prevede temperature molto basse su tutta l’Italia, con condizioni di gelo diffuse. Le previsioni indicano ampie schiarite, soprattutto da Nord a Sud, accompagnate da un clima freddo ma in miglioramento rispetto ai giorni precedenti. La fase di freddo intenso, iniziata dopo Natale, continuerà fino all’inizio del nuovo anno, offrendo un’atmosfera invernale tipica di questa stagione.

Un capodanno all'insegna del gelo sull'Italia, ma con ampie schiarite da Nord a Sud. È il meteo previsto per i giorni a cavallo tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, con un'ondata di freddo che è cominciata subito dopo Natale ma che comunque tenderà ad attenuarsi. Secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, mercoledì 31 dicembre al mattino il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con piogge sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria; in serata sono però attese ampie schiarite a eccezione della Sardegna e della Sicilia dove permarranno locali addensamenti; le temperature saranno più miti lungo le coste mentre tenderanno ad abbassarsi nelle aree interne.

