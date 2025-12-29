Capodanno 2026 e ritorno di Tacco12 | settimana di grandi eventi al Victoria Club di Abano
A partire dal Capodanno 2026, il Victoria Club di Abano ospiterà una settimana di eventi dedicati al ritorno di Tacco12. Un’occasione per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno con musica e intrattenimento. Un programma pensato per offrire momenti di svago e convivialità, in un contesto elegante e raffinato, ideale per celebrare l’inizio di un nuovo ciclo.
Una settimana di eventi per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Il Victoria Club di Piazza Cortesi ad Abano Terme, elegante locale situato all’interno del complesso dell’hotel Trieste & Victoria, si prepara a vivere giorni intensi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
