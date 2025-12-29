Capodanno 2026 e ritorno di Tacco12 | settimana di grandi eventi al Victoria Club di Abano

A partire dal Capodanno 2026, il Victoria Club di Abano ospiterà una settimana di eventi dedicati al ritorno di Tacco12. Un’occasione per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno con musica e intrattenimento. Un programma pensato per offrire momenti di svago e convivialità, in un contesto elegante e raffinato, ideale per celebrare l’inizio di un nuovo ciclo.

Previsioni per Capodanno e gennaio 2026, freddo e aria artica verso l'Italia col ritorno della neve - Le previsioni meteo sull'Italia per le giornate di San Silvestro, Capodanno e inizio del mese di gennaio 2026: atteso freddo e ritorno della neve. virgilio.it

Concerti Capodanno 2026, guida alle piazze in festa in Italia - In tutta la Penisola, il 31 dicembre si trasforma in una grande festa collettiva dove città grandi ... siviaggia.it

ilMioVoloCancellato.it. . Capodanno si avvicina… ma anche le cancellazioni! Ecco 3 cose da fare prima del volo di ritorno: Controlla lo stato del volo 24 ore prima Conserva documenti e boarding pass anche dopo l’arrivo Se subisci ritardi o cancella - facebook.com facebook

