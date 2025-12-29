Capodanno 2026 | con la famiglia o con gli amici ma con un occhio al portafogli

Il Capodanno 2026 si avvicina e, tra tradizioni e incontri, è importante pianificare con attenzione. Che si scelga di festeggiare con la famiglia, di visitare amici o di trascorrere la serata nel centro di Roma, è utile mantenere uno sguardo attento al budget. Un approccio semplice e consapevole permette di vivere il momento senza eccessi, godendo delle occasioni offerte dalla città e dalla compagnia.

C'è chi festeggia con la famiglia, chi è venuto a Roma ma rimane a casa degli amici, chi si farà un giro per il centro di Roma con un occhio al portafoglio. La voglia di festeggiare non passa mai, ma a cambiare sono le abitudini, spesso legate ai bilanci famigliari. Il 2025 è stato un anno difficile per molti e a dominare per quest'anno è la prudenza.

