Capodanno 2026 al JustMe Garda Lake
Il Capodanno 2026 al JustMe Garda Lake propone un evento a tema Casino Royale, ispirato alla Belle Époque e allo stile di James Bond. Situato in via Lavagnone a Lonato, l’ex Fura e Sesto Senso aprirà le porte alle ore 20, offrendo un’atmosfera raffinata e suggestiva per accogliere il nuovo anno. Un’occasione per vivere una serata elegante e in compagnia, in un locale che unisce atmosfera e stile.
Il capodanno al JustMe Garda Lake è a tema Casino Royale: liberamente ispirato alla belle époque in stile James Bond, il locale di Via Lavagnone a Lonato (ex Fura e Sesto Senso) aprirà le sue porte già alle 20.15 con una doppia proposta, il Royal Buffet a 70 euro (nomen omen: è una cena a buffet). 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
