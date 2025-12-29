capodanno 2026 al circo massimo con amoroso fabri fibra e tananai

Il Capodanno 2026 al Circo Massimo di Roma vedrà la partecipazione di artisti come Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, che si esibiranno per celebrare l’ultimo dell’anno nella storica location capitolina. L’evento, confermato dal Campidoglio, rappresenta una tradizione consolidata per salutare l’arrivo del nuovo anno, offrendo al pubblico un’occasione di musica e condivisione nel cuore della città.

Roma saluterà l’arrivo del 2026 con il tradizionale concerto di Capodanno al Circo Massimo. Il Campidoglio ha ufficializzato la line-up dell’evento nel corso di una conferenza stampa: sul palco saliranno Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, protagonisti della notte di San Silvestro nella Capitale. Il concerto si terrà la sera del 31 dicembre 2025, con inizio a partire dalle 21. L’evento accompagnerà il pubblico fino al conto alla rovescia di mezzanotte e proseguirà anche dopo l’arrivo del nuovo anno. Come nelle edizioni precedenti, l’ingresso sarà gratuito e ad accesso libero, senza necessità di biglietti, salvo eventuali indicazioni organizzative che verranno comunicate nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

