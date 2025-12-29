Capodanno 2026 a Pisa | sequestrati 48 chili di fuochi d’artificio illegali
Durante i controlli di routine a Pisa, le forze dell'ordine hanno sequestrato 245 fuochi d'artificio illegali, per un peso totale di circa 48,7 chili. L'operazione si è svolta presso un magazzino di smistamento merci, nell'ambito delle attività di contrasto al traffico illecito. Questo intervento si inserisce nelle misure di sicurezza per il prossimo Capodanno, garantendo la tutela della pubblica incolumità.
La Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato 245 fuochi d'artificio, per un peso complessivo di 48,7 chilogrammi, nascosti all'interno di un magazzino di smistamento merci in città, durante controlli mirati alla repressione dei traffici illeciti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
