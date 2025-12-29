Capodanno 2026 a Firenze | stop ai botti e niente vetro in centro

Per il Capodanno 2026, Firenze introduce alcune restrizioni per garantire un festeggiamento più sicuro e rispettoso. Nel centro storico sarà vietato l’uso di bottiglie di vetro, mentre l’intera città vedrà il divieto di esplosioni di petardi. Queste misure mirano a ridurre i rischi e a favorire un’atmosfera più tranquilla durante la notte di fine anno.

FIRENZE – Sarà un Capodanno in musica a Firenze senza contenitori in vetro nel centro storico e con il divieto di esplodere petardi esteso a tutta la città. Il Comune ha avviato una campagna di comunicazione per sensibilizzare proprio contro l’uso dei botti. La sindaca Sara Funaro, in accordo con la Prefettura, ha firmato anche . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

