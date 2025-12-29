Capodanno 2025 ristoranti padovani verso il sold out

A Padova, il Capodanno 2025 si avvicina con quasi 800 ristoranti aperti e un’aspettativa di circa 60.000 presenze tra città e provincia. Un dato che indica una ripresa significativa per il settore della ristorazione, confermando l’interesse dei cittadini e dei visitatori a trascorrere la notte di San Silvestro in compagnia. La serata si preannuncia come un momento di consolidamento e di ritorno alla normalità.

Quasi 800 locali aperti e circa 60 mila presenze attese tra città e provincia. La notte di San Silvestro 2025 promette numeri solidi e segnali incoraggianti per il comparto della ristorazione. Le prenotazioni registrate nelle ultime settimane indicano un Capodanno all'insegna della convivialità.

Eccellenza agroalimentare padovana in prima linea per Capodanno: ordini fino al +20% - Gli artigiani padovani tra tradizione e innovazione preparano il Capodanno 2025 con vendite in crescita fino al 20% per i migliori artigiani del territorio. padovaoggi.it

Capodanno, cenone da 439 milioni e prenotazioni nei ristoranti a +8,5% - Entrando nel dettaglio, la spesa media sarà di 94 euro per il solo cenone e di 120 euro se si sceglie la formula cenone e veglione che si troverà nel 21,7% dei ristoranti. ansa.it

