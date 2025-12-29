Capitale della cultura agli sgoccioli il bilancio della Fondazione | Grande fatica ma abbiamo completato i progetti
A meno di 48 ore dalla conclusione dell’anno in cui Agrigento è stata riconosciuta Capitale italiana della cultura, la Fondazione fa il punto sulla situazione. Nonostante le difficoltà, si può affermare che i progetti avviati sono stati portati a termine. Un bilancio che riflette impegno e determinazione, in un anno segnato da sfide e realizzazioni, e che lascia spazio a riflessioni sui prossimi passi della città.
Mancano poco meno di 48 ore alla fine dell'anno che ha visto la città di Agrigento Capitale italiana della cultura. Per la Fondazione che ha avuto l'onere di gestire gli eventi è tempo di bilanci.
