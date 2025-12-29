Capitale della cultura agli sgoccioli il bilancio della Fondazione | Grande fatica ma abbiamo completato i progetti

A meno di 48 ore dalla conclusione dell’anno in cui Agrigento è stata riconosciuta Capitale italiana della cultura, la Fondazione fa il punto sulla situazione. Nonostante le difficoltà, si può affermare che i progetti avviati sono stati portati a termine. Un bilancio che riflette impegno e determinazione, in un anno segnato da sfide e realizzazioni, e che lascia spazio a riflessioni sui prossimi passi della città.

