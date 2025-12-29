L’ex Miss Italia, nota per i suoi anni di bellezza, si mostra ora in un ruolo inatteso nel nuovo film del comico pugliese. Dopo aver affrontato commenti che consideravano la sua bellezza un limite alla carriera, questa interpretazione rappresenta una rivincita personale. In questi giorni, milioni di spettatori stanno seguendo la sua performance, che segna una svolta nella sua esperienza artistica e professionale.

M ilioni di spettatori la stanno vedendo in questi giorni nelle sale in una veste decisamente insolita. Martina Colombari è tra i protagonisti di Buen Camino, la pellicola di Checco Zalone che sta polverizzando ogni record d’incasso. Per l’ex Miss Italia, reduce dal successo di Ballando con le Stelle, non si è trattato solo di un ritorno sul grande schermo. Per lei il film è stata una vera e propria sfida estetica: interpretare un personaggio che rinnega la propria immagine patinata. Martina Colombari, vita e carriera. guarda le foto Martina Colombari in Buen Camino: la trasformazione e i capelli grigi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Capelli grigi e look trascurato: l'ex Miss Italia "rinnega" se stessa per il ruolo nel film del comico pugliese. Una rivincita dopo anni in cui le hanno detto che la bellezza sarebbe stata un ostacolo alla carriera

Leggi anche: Martina Colombari dopo Ballando con le Stelle: capelli grigi e “imbruttita” nel film di Checco Zalone

Leggi anche: BigMama: «La parola che mi feriva era sempre la stessa, “chiattona". Il giorno in cui mi hanno lanciato le pietre, ho detto basta. Sono cresciuta in fretta»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

I look capelli che hanno fatto parlare nel 2025 - Non una classifica dei più belli, ma dei più chiacchierati: i look capelli delle celebrità che hanno fatto parlare nel 2025 ... msn.com