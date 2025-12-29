Cantù e Brescia coi botti di fine anno Cade la capolista

Nel finale del 2025, Cantù e Brescia hanno concluso l’anno con due vittorie significative nella A2 maschile di volley. Le due squadre lombarde, oggi in testa alla classifica, hanno chiuso l’anno sportivo in modo positivo, rafforzando le proprie posizioni e lasciando un segno importante nel campionato. Un bilancio di fine anno che apre nuove prospettive per la stagione appena iniziata.

Il 2025 delle due lombarde della A2 maschile di volley si è chiuso nel migliore dei modi. Cantù e Brescia, in effetti, hanno salutato l’anno conquistando una vittoria di assoluta importanza per entrambe. L’impresa della 12^ giornata è comunque quella dei canturini, capaci di superare la capolista Prata al termine di una sfida dalle emozioni infinite. Un lungo botta e risposta che, solo dopo quasi due ore e mezza di accesa battaglia, ha sovvertito tutti i pronostici, assegnando la vittoria per 3-2 (21-25; 25-23; 27-25; 17-25; 17-15) ai padroni di casa che, pur rimanendo da soli all’ultimo posto, sono riusciti a far vedere contro la prima della classe di avere trovato la formula per rilanciare la propria voglia di salvezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

