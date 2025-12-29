Cantù avviato l’iter per il Commissariato di Polizia | sarà il primo in provincia di Como
A Cantù è stato avviato ufficialmente l’iter per la creazione di un Commissariato di Polizia, il primo in provincia di Como. La nuova struttura, situata nell’immobile dell’ex Comando della Polizia locale, rappresenta un intervento concreto per migliorare la sicurezza nel territorio. Questo passo mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e a garantire una risposta più efficace alle esigenze della comunità.
Un passo avanti concreto per il rafforzamento della sicurezza nel Comasco. È stato ufficialmente avviato l’iter per l’istituzione di un Commissariato distaccato di Polizia di Stato a Cantù, che sorgerà presso l’immobile dell’ex Comando della Polizia locale. A darne notizia è il sottosegretario al. 🔗 Leggi su Quicomo.it
