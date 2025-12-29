Cantante bidello la storia di sir Oliver Skardy dei Pitura Freska oltre Sanremo e il successo di Papa Nero

Sir Oliver Skardy, cantante dei Pitura Freska, è noto anche per il suo impegno sociale. Nel 1997, il gruppo portò il reggae a Sanremo con il brano “Papa Nero,” simbolo di lotta contro il razzismo. Nonostante il successo, Skardy mantenne il lavoro di bidello per garantire stabilità economica, dimostrando un equilibrio tra carriera musicale e vita quotidiana. La sua storia riflette valori di coerenza e dedizione.

