Cantante bidello la storia di sir Oliver Skardy dei Pitura Freska oltre Sanremo e il successo di Papa Nero
Sir Oliver Skardy, cantante dei Pitura Freska, è noto anche per il suo impegno sociale. Nel 1997, il gruppo portò il reggae a Sanremo con il brano “Papa Nero,” simbolo di lotta contro il razzismo. Nonostante il successo, Skardy mantenne il lavoro di bidello per garantire stabilità economica, dimostrando un equilibrio tra carriera musicale e vita quotidiana. La sua storia riflette valori di coerenza e dedizione.
Nel 1997 i Pitura Freska portarono il reggae a Sanremo con Papa nero: brano cult e antirazzista. Skardy restò bidello per sicurezza economica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Re del reggae italiano e bidello, la storia di sir Oliver Scardy dei Pitura Freska
Leggi anche: Prosegue la rassegna "Ad alta voce" tra Van Gogh, arte, viaggi e... Sir Oliver Skardy
Cantante bidello, la storia di sir Oliver Skardy dei Pitura Freska oltre Sanremo e il successo di Papa Nero.
Re del reggae italiano e bidello, la storia di sir Oliver Scardy dei Pitura Freska - «Ero alcolizzato e vizioso e me la sono vista brutta. msn.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.