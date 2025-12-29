Canna fumaria in fiamme sventato l' incendio dell' intero edificio

Sabato pomeriggio, 27 dicembre, a Dermulo, Predaia, si è verificato un incendio causato da una canna fumaria. L'intervento tempestivo ha permesso di sventare il rischio di un incendio che avrebbe potuto interessare l'intero edificio, evitando conseguenze più gravi per gli abitanti della zona. La pronta risposta delle squadre di emergenza ha contribuito a contenere i danni e garantire la sicurezza dei residenti.

Sono stati momenti di preoccupazione quelli di sabato pomeriggio, 27 dicembre, per alcuni abitanti di Dermulo, nel territorio comunale di Predaia, dove una canna fumaria di un edificio ha preso improvvisamente fuoco.Ancora non si conoscono esattamente le dinamiche dei fatti. Secondo le prime.

