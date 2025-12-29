Candlelight – Piano Solo Show il concerto a Lacedonia

Il 29 dicembre 2025, la Cattedrale di Lacedonia ospiterà il Candlelight – Piano Solo Show, un concerto che combina musica e atmosfere intime. L’evento offre un momento di riflessione e emozione, in un ambiente suggestivo e raccolto. Un’occasione per ascoltare un pianoforte in un contesto originale, valorizzando la bellezza storica e culturale del luogo.

Lacedonia si prepara ad accogliere un appuntamento di grande suggestione culturale ed emotiva. Il 29 dicembre 2025, la Cattedrale di Lacedonia farà da cornice al Candlelight – Piano Solo Show, un concerto che promette di regalare al pubblico un'esperienza immersiva, tra musica e luce.Alle ore 18.

