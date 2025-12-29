Canale di gronda la Cassazione riapre la causa sul compenso
La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire la causa tra il Comune di Alessandria della Rocca e un ingegnere incaricato dei lavori sul canale di gronda. La controversia riguarda il compenso per la progettazione e la direzione dei lavori, riaccendendo il dibattito sulla corretta liquidazione delle prestazioni professionali. La sentenza apre nuovi spunti di riflessione sulle modalità di definizione dei compensi nei contratti pubblici.
La Corte di cassazione ha riaperto una controversia tra il Comune di Alessandria della Rocca e un ingegnere incaricato della progettazione e direzione dei lavori per il canale di gronda a difesa dell'abitato. I giudici hanno annullato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva.
