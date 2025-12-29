Canale di gronda la Cassazione riapre la causa sul compenso

La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire la causa tra il Comune di Alessandria della Rocca e un ingegnere incaricato dei lavori sul canale di gronda. La controversia riguarda il compenso per la progettazione e la direzione dei lavori, riaccendendo il dibattito sulla corretta liquidazione delle prestazioni professionali. La sentenza apre nuovi spunti di riflessione sulle modalità di definizione dei compensi nei contratti pubblici.

